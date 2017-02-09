Архитектора Виталия Калоева сыграл Арнольд Шварценеггер

Архитектора и градостроителя Виталия Калоева сыграл Арнольд Шварценеггер, но сам «прототип» не был в курсе создания фильма. Обычно актер приезжает к человеку, которого будет играть, живет рядом как-то время, задает вопросы, но ничего подобного не было. Господину Калоеву интересно, что о нем сняли американцы, и потому картину «Последствия» пересмотрит ради интереса.

«Последствия» — стандартный фильм-катастрофа, основанный на событиях 2002 года. Два самолета столкнулись над Боденским озером в Германии, пассажиры Ту-154 и Боинга-757 не выжили. Сам осетинский архитектор потерял жену и детей в катастрофе, а потом убил в Швейцарии авиадиспетчера, совершившего роковую ошибку. Сам убийца Питера Нильсона отреагировал на новость равнодушно: сняли и сняли, чего теперь? 15 лет назад он потерял самое дорогое, и ни один фильм не вернет ему семью. Главное – чтоб Арнольд Шварценеггер правильно сыграл горе отца, искренне, чтоб ему поверили. А иначе картина превратится в «экшн с погоней». Но актер не спросил, от чего у осетина не выдержали нервы, а зря: Нильсон отмахнулся от фотографии Калоева, на которой он был с женой, дочерью Дианой и сыном Костей.

Сам Шварценеггер гордится ролью Виталия Калоева – она яркая, неоднозначная и требует огромного труда над собой. Актер уже вывесил трейлер нового фильма, он очень волнуется и ждет реакции публики. Подписчики «Фейсбука» имеют возможность оценить работу актера, хотя он не общался с человеком, решившимся на самосуд. Не все россияне считают Калоева героем и пойдут на фильм.