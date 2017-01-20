Автор романа «Русский крест» Александр Лапин встретился с читателями-калужанами

«Мы достойны того, чтобы кто-то сказал о нас доброе слово» — известный писатель, журналист и общественный деятель Александр Лапин встретился со своими читателями в Калуге.

После прочтения хорошей книги нередко возникает желание пообщаться с автором: выразить согласие с какими-то моментами или, напротив, возмутиться, узнать, как именно родился тот или иной сюжетный поворот, спросить, какой подспудный смысл вложил писатель в определённую реплику главного героя… Писатель Александр Лапин — один из тех, кто всегда открыт для общения. Автор романа-эпопеи «Русский крест» в очередной раз встретился с читателями и поделился мыслями о литературе, истории и женщинах.

«Благодаря читателям чувствую пульс времени» — Дело писателя — одинокое и достаточно сложное, — откровенно сказал Александр ЛАПИН. — Писателю всегда кажется, что его труд может оказаться ненужным. Каждая встреча с вами заряжает энергией, даёт возможность почувствовать, что ты ещё не такой старый, что твоя работа кому-то интересна. Когда я закончил последнюю книгу и начал работу над следующим романом, появилось время, чтобы чаще встречаться с читателями. Благодаря вам я могу понять, правильно ли двигаюсь по жизни с моими героями, ощутить пульс времени.

На встрече был презентован двухтомник, куда вошли все шесть книг серии: «Утерянный рай», «Непуганое поколение», «Благие пожелания», «Вихри перемен», «Волчьи песни» и «Время жить».

— Последняя часть была написана по предложениям читателей, — рассказывает Александр Лапин. — Я хотел закончить роман книгой «Волчьи песни», но стал получать письма с просьбой о продолжении. Тогда мы объявили конкурс. Попросили читателей придумать продолжение самим. Несколько десятков человек прислали свои предложения. Кое-что совпало с тем, как я видел будущее героев…

Прочесть продолжение статьи о встрече А.Лапина с читателями можно на официальном сайте писателя.