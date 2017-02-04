Балерина Мария Александрова увольняется из Большого театра

Большого академический театр в Москве не хочет отпускать свою приму Марию Александрову, но она увольняется по собственному желанию. Сама Мария свой уход объясняет словами: «Моя славная история закончилась», намекая, что ей уже 38 лет. За две недели, положенные по законодательству, Мария Александрова не изменила своего решения уволиться.

Как отмечает пресс-служба театра, его дирекция рассчитывает, что Александрова одумается, успокоится и поймет, что не может жить без оваций и любви публики, и вернется для дальнейшего сотрудничества. Но поклонников своего таланта балерина тепло поблагодарила в социальных сетях, так же как и педагогов и руководство театра, но дала понять, что обратно на сцену она не вернется. Но благодарность за все не дает главного – понятных и объяснимых причин, почему такая яркая, талантливая женщина так внезапно увольняется. Ее трудоспособность, одаренность и умение со всеми ладить притягивали к ней коллег и руководство Большого театра.

Даже театральные критики высоко ценили прима-балерину, называя эмоциональной и в то же время интеллектуальной звездой сцены. Она заручилась любовью и уважением легендарной Майи Плисецкой, в ее творческой биографии – 60 сложных в исполнении партий, с труппой театра балерина объездила полмира. Несмотря на очень выгодные пропозиции от театров Лондона, Парижа и Нью-Йорка, Мария осталась в России. У Александровой есть семья в лице талантливого художника Сергея, и вероятно, с ним и связан ее уход из БТ без причины.