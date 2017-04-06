Благовещение-2017: суть праздника, история, приметы, традиции и запреты

Седьмого апреля ежегодно отмечается важный православный праздник – Благовещение. Он имеет собственную историю и традиции, приметы и обычаи. Благовещение также знаменует собой скорое наступление православной Пасхи.

Стоит отметить, что Благовещение – почитаемый во всем мире праздник. Ежегодно он отмечается в один и тот же день – седьмого апреля. Причем отмечают его как православные христиане, так и католики.

Сам по себе праздник представляет собой знамение о зачатии Девой Марией младенца Иисуса Христа. История праздника также знаменовала собой ряд запретов, примет и традиций. Главный запрет на Благовещение – нельзя ничего отдавать и одалживать, даже близким людям. Если у вас попросили одолжить денег, даже на благие цели, сделайте это в любой другой день, но не седьмого числа.

В день недели, когда выпадает Благовещение, нельзя начинать новых дел на протяжении целого года. Поскольку каждый год праздник выпадает на разные дни, соответственно, «запретные» дни меняются от года к году.

В этот день также нельзя одевать ничего нового, менять свой образ, стиль (прическу, макияж, и т.п.), заводить новые привычки, делать покупки, заводить домашних питомцев. На Благовещение с давних времен не занимались садоводством и огородничеством. Считается, что если что-то посеять в этот день, то урожай будет очень скудным.

Праздник можно отмечать, но делать это принято с особыми правилами. В первую очередь, надо посетить богослужение в храме. Дальше Благовещение отмечается в семейном кругу. Ходить друг к другу в гости в этот день категорически запрещается. В давние времена женщины даже не выходили из дому на протяжении целого дня. В наши дни эта примета практически не соблюдается.