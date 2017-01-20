Брянская таможня передала в музей изъятые на границе культурные ценности

Брянская таможня торжественно передала изъятые на границе иконы, представляющие культурную ценность, Брянскому областному художественно музейно-выставочному центру. Объекты, подвергшиеся попытке незаконного перемещения через таможенную границу, обращены по решению суда в собственность государства.

Иконы были изъяты в автомобильном пункте пропуска Троебортное у гражданина Украины, который пояснил, что не интересовался ни их культурной ценностью, ни временем изготовления. Художественно музейно-выставочному центру были переданы две иконы, изготовленные в XIX-XX веках. Среди них – иконы «Богоматерь Смоленская Одигитрия» и «Богоматерь Почаевская». Стиль обеих икон характерен для провинциальной росписи. Эксперты оценили предметы религиозного назначения, представляющие культурную ценность на сумму 5500 рублей. Икона «Богоматерь Смоленская Одигитрия» имеет удовлетворительную сохранность. Нуждается в реставрации другая икона — «Богоматерь Почаевская», которая в процессе бытования сильно пострадала.

Директор художественного музейно-выставочного центра Елена Клюева рассказала, что в коллекции музейной иконописи нет таких изображений Божией Матери. Она напомнила о той неоценимой помощи музею, которую оказала Брянская таможня в пору формирования коллекции иконописи в начале 90-х годов. На сегодняшний день в фондах музея числится более двухсот иконописных изображений и большая часть из них поступила в музей на безвозмездной основе от Брянской таможни. На церемонии передачи представители таможни и сотрудники музея высказали свои пожелания о продолжении данной традиции в будущем. Заместитель начальника Брянской таможни О Ген Ри отметил, что передача икон является благим делом. «Фактов передачи таможней культурных и исторических ценностей музеям города и культовым учреждениям достаточно много, — подчеркнул он, — но мы стараемся, чтобы изображения художественной направленности, в том числе и иконописные, попали в художественный музей». Кроме художественно музейно-выставочного центра предметы старины на днях будут переданы Брянскому государственному краеведческому музею. Музейщики получат две старинные медные монеты номиналом «2 копейки 1875 год» и «1 копейка 1912 год», признанные таможенным экспертом культурной ценностью. Монеты были обнаружены также в автомобильном пункте пропуска Троебортное в ходе досмотра легкового автомобиля, прибывшего с территории Украины. Управлявший автомобилем водитель, житель соседней Сумской области, пытался переместить их через таможенную границу без письменного декларирования. Теперь эти бесценные предметы исторического и культурного наследия найдут новую жизнь среди других музейных экспонатов.