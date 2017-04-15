Что нельзя делать в Великую субботу перед Пасхой: запреты, обряды и традиции

Великая суббота – последний день продолжительного Великого поста. Это – скорбный и радостный день, который символизирует траур погребения Иисуса и скорое его воскрешение – наступление Пасхи. В этот день принято много молиться, завершать последние приготовления к празднику, а вечером отправляться на ночную службу в церковь.

Последние дни Великого поста наиболее сложные. В Страстную пятницу постящиеся люди вообще практически ничего не ели, а в субботу уже можно есть овощи, фрукты и хлеб, но только в сыром виде.

День должен пройти в скорби до самого вечера. Категорически запрещено веселиться, радоваться, ссориться, ругаться и сквернословить. Глубоко верующие христиане стараются удержаться даже от плохих мыслей. Многие верующие в этот день не моются, и откладывают все повседневные заботы на несколько дней, предпочитая весь день провести в молитвах.

Тот, кто еще не успел закончить приготовления к Пасхе, могут завершить начатое в субботу. Прежде всего, речь идет о куличах и «крашенках». Печь и готовить в этот день можно, а вот пробовать на вкус нельзя. Считается, что правильно приготовленный кулич, с любовью и вложенной душой, в этот день обязательно получится красивым и вкусным, и не будет портиться на протяжении целого года.

Особая часть предпасхальной субботы наступает вечером. После того, как все приготовления уже закончены, в куличи остывают, хозяйки начинают собирать праздничную корзину, в которой будут все угощения, которые на следующий день окажутся на праздничном столе. После этого нужно идти в церковь, на вечернюю службу, которая начинается в полночь и заканчивается только к утру. После службы официально заканчивается Великий пост и наступает Пасха.