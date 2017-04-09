Что нельзя делать в Вербное воскресенье: главные запреты и ограничения праздника

Вербное воскресенье – один из наиболее значимых в году православных праздников. Он не считается слишком строгим, но в народе полон обычаев и примет. Праздник припадает на последнюю неделю Великого поста и предусматривает некие запреты и ограничения.

В первую очередь, в этот день запрещено работать. Особенно это касается тяжелой физической работы. Категорически запрещено заниматься шитьем, вышиванием, колоть или резать, мастерить и т.п. То есть использоваться в работе острые, режущие, опасные предметы нельзя.

На Вербное воскресенье запрещается также громко веселиться, гулять, принимать алкоголь. Правда, небольшие дозы красного вина в этот день позволяются даже тем, кто соблюдает пост. Более того, в воскресенье разрешено принимать в пищу рыбную икру и даже рыбу, что является большим исключением из правил Великого поста.

Считается, что стол должен быть достаточно богатым, но в то же время скромным. К примеру, согласно обычаям, на столе не должно быть горячей пищи. Поэтому все блюда готовятся заранее: хозяйки дают им остыть, а затем подают к столу.

В целом же, нормы поста нужно соблюдать. Пост касается не только пищи, но и духовных ограничений. Наиболее преданные вере люди стараются провести Вербное воскресенье скромно: в молитвах, в общении с родными и близкими, в кругу семьи.

Что касается главного символа праздника, вербы, то ее веточки обязательно нужно освятить в церкви заранее. Ветки нельзя срывать с деревьев с дуплами, а также с деревьев, которые растут возле кладбища.