К Наталье Поклонской попали видеонарезки, где видно, как актер Ларс Айдингер, играющий в фильме “Матильда” роль Николая II, снимается, как порноактер. Она попросила больше не присылать ей подобных “мерзких подробностей”.

В российской соцсети Одноклассники появилось видео, на котором запечатлен немецкий актер Ларс Айдингер (сыгравший в скандальном фильме “Матильда”, последнего русского царя Николая II), в порнографических сценах.

Депутат Наталья Поклонская, сторонница запрета фильма “Матильда” в России, уже прокомментировала этот ролик. Она попросила своих подписчиков в Фейсбук больше не присылать ей эти “мерзкие подробности”, так как свой вывод она давно уже сделала. При этом она вспомнила, как режиссер Учитель называл этого актера гениальным, и говорил, что на роль царя он был подобран по “душевному складу”.

Мнение пользователей соцсети по этому поводу разделились. Одни поддерживают Поклонскую и считают оскорблением для православных верующих использование порноактера в роли православного государя Николая II. Также противники фильма “Матильда” напоминают, что роман царя с балериной Матильдой Кшесинской был завершен сразу же, после того, как он был помолвлен со своей будущей женой, императрицей Александрой Федоровной, которую муж всегда любил и за все время брака не разу ей не изменил.

Защитники фильма критикуют Поклонскую за то, что она занимается не своим делом, так как законодатели не должны лезть в искусство и кинематограф. Также они вспоминали актеров, которые когда-то снимались в порнофильмах, а потом делали головокружительную карьеру, как профессиональные актеры в кино для массового зрителя.