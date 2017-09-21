Александр Масляков опроверг слухи о введении цензуры в КВН

Александр Масляков опроверг заявление Дмитрия Колчина, публично объявившего о том, что шутки в КВН подвергаются жесткой цензуре. Масляков уверил, что шутки про президента и власть были и будут, их никто не подвергал цензуре.

Насколько дней назад общественность начала бурно обсуждать слова Дмитрия Колчина о том, что шутки участников КВН были подвержены жестокой цензуре. Как уверял бывший лидер команды “СОК”, любые шутки про президента, российскую власть и лидеров других государств были категорически запрещены. В том случае, если шутка каким-то чудом получает разрешение, чтобы быть озвученной со сцены, то она скорее является комплиментом, нежели шуткой. В качестве примера он привёл конкретный случай. На его глазах одна из команд подготовила номер, где переделала песню Виктора Цоя “Хочу перемен”. Однако к ним подошел человек, назвал этот номер прямой ассоциацией с недовольством властью, и из-за этого тогда этот номер публика не увидела. Интервью с экс-участником Клуба веселых и находчивых было опубликовано на “YouTube”-канале под названием “Wanna Banana”. А вчера на просторах Сети появилось опровержение, которое сделал сам Александр Масляков.

Он призвал общественность не делать скорых выводов, которые основаны только на словах одного из участников игры. Масляков обратил внимание на то, что шутки на политические темы всегда были и будут в КВН. Он уверяет, для того чтобы убедиться в его словах, достаточно просто включить телевизор и посмотреть одну из игр. В качестве доказательств была опубликована также нарезка из разных номеров, в которых были шутки про политиков, в том числе и про российских президентов.