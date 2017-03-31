Александр Шоуа обучил Валерию Адлейба вокальному мастерству на конкурсе «Ты супер!»

Первый этап отборочных испытаний международного детского музыкального конкурса «Ты супер!» завершится уже в эту субботу, 1 апреля. Подготовка и репетиции новых концертных номеров для второго тура в самом разгаре. 11-летней Валерии Адлейба из Абхазии в этом помогает участник дуэта «Непара» Александр Шоуа. Известный певец вызвался провести для юной конкурсантки мастер-класс по вокалу. Примечательно, что Александр и Валерия – уроженцы абхазской деревни Очамчира.

Но воспоминания пришлось отложить. Занятие началось с приятных слов: Александр отметил сильный голос и профессиональную подачу Леры. Но, как старший товарищ, не смог удержаться и от критики, указав, что исполнение нужно сделать более чётким.

Но мало хорошо петь, тренировать дыхание и работать над каждым звуком. Настоящий артист должен обладать и безупречным музыкальным вкусом. Александр провёл Лере настоящий экскурс в мир музыкальных легенд, познакомив её с записями главных фигур мировой сцены — от джаза до фолка. Как в школе юная вокалистка получила и домашнее задание послушать пластинки Стиви Уандера, Рея Чарльза и Стинга. На следующем занятии её строгий наставник обещал проверить, насколько хорошо девушка усвоила материал.