Андрей Малахов появится в эфире программы "Субботний вечер"

Недавно телеведущий приступил к работе на новом месте, а именно — стал ведущим программы «Прямой эфир». Также Андрей Малахов в качестве особенного гостя посетит студию программы «Субботний вечер» на канале «Россия 1».

Вот уже в скором времени долгое обсуждение скандального увольнения Андрея Малахова с «Первого канала» подойдет к концу. Произойдет это хотя бы потому, что теперь стало точно известно, где и кем будет трудиться знаменитый телеведущий. Как многие и предполагали, он занял место ведущего программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Уже сегодня в эфире канала будет транслироваться первый выпуск с новым ведущим, но стоит отметить Борис Корчевников также будет в программе.

Недавно стало известно, что Малахов посетит съемки еще одного проекта канала «Россия 1». В качестве специального гостя он появится в эфире программы «Субботний вечер». Принцип выбора главного гостя в этой передаче заключается в том, что ее студию посещает тот человек, чье имя в течение недели было на устах общественности и различных новостных изданий. Кандидатура Андрея Малахова как раз подходит под эти требования самым наилучшим образом.