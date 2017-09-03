Анна Просекина, представляющая город Томск, вошла в команду Димы Билана, успешно пройдя этап слепых прослушиваний в шестом сезоне «Голоса». Девушка призналась, что для нее сам факт участия уже был победой, и она даже подумать не могла, что пройдет прослушивания и окажется в команде наставника.

Первого сентября на Первом канале стартовал новый сезон популярного талант-шоу «Голос». До этого организаторы телеконкурса провели напряженные кастинги, и теперь на проекте начался этап слепых прослушиваний, во время которых члены жюри не имеют возможности видеть выступление, но внимательно слушают, оценивая вокальные способности участника.

Одной из тех, кто прошел в следующий этап конкурса, стала томичка Анна Просекина. Талантливая девушка призналась, что давно следила за «Голосом» в телевизионном формате, и для нее было в большое удовольствие выступить на этом этапе конкурса. Тем не менее девушка не скрывает, что еще недавно даже мечтать не могла об участии в конкурсе. Теперь же она успешно прошла слепые прослушивания.

«Конечно, всегда мечтала, смотрела, но не более. Безумно рада, что дошла до «слепых» прослушиваний, ощутила непередаваемые эмоции, зарядилась энергетикой от зрителей, а в дальнейшем – и от телезрителей. Благодарна, что меня поддерживает столько людей, радуются моим успехам, пишут, переживают», — говорит представительница Томска.

Во время ее выступления к ней повернулись сразу два наставника одновременно. Но среди Леонида Агутина и Димы Билана Анна выбрала последнего. Интересно, что для своего номера Просекина выбрала очень непростую песню – «Революция», которую в оригинале исполняет Светлана Лобода. Исполнение очень впечатлило четверку членов жюри. А сама участница безумно обрадовалась и едва сдерживала эмоции, когда выбрала команду Димы Билана.