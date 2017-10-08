«Бегущий по лезвию»: критики высоко оценили антиутопию «Бегущий по лезвию-2049»

Кинокритики оценили продолжение антиутопии «Бегущий по лезвию» очень высоко. По их мнению, продолжение не уступает первому фильму, перенося зрителей на 30 лет вперед. На Земле, согласно сюжету, остались генно-модифицированные репликанты и люди, которых смело можно назвать отбросами общества.

По мнению критиков, продолжение культового фильма «Бегущий по лезвию-2049» ничем не уступает первому фильму 1981 года, являясь его достойным продолжением. По сюжету, люди расселились по другим планетам, а на Земле оставили репликантов, людей – ГМО, и тех, кого смело можно назвать отбросами общества. Выпускать искусственных людей снова стало возможно, и эти создания рук человеческих снова вступят в конфликт со своими создателями. Хранить хрупкий мир могут только «бегущие по лезвию» – кто-то вроде полиции, уничтожающие старые модели искусственных людей. Режиссер картины 1981 года отказался продолжать свое детище, считая историю завершенной, но решил заняться продюсированием сиквела, а съемки доверил Дени Вильневу. Человека, который создает искусственных людей для грубой рабочей силы, сыграл известный актер Джаред Лето.

По закону жанра, те, кого создали быть рабами, быть ими отказались. В фильме 1981 года сюжет крутился вокруг «бегущего по лезвию» и его любимой девушки: детектив Рик Декард влюбился в взбунтовавшегося репликанта – девушку Рейчал. В сиквеле этого года Декард пропал без следа, а андроиды отлично знают, что они – не люди, не бунтуют из-за этого.