Битва Экстрасенсов: Братья из Нижнего Новгорода не прошли кастинг

На кастинг битвы экстрасенсов приехали из Нижнего Новгорода братья Владимир и Артемий Никара. Им предстояло пройти одно из испытаний кастинга, в котором было необходимо определить, в багажнике какой машины спрятан человек. Но после долгих споров, братья провалили испытание.



На кастинг шоу “Битва экстрасенсов” приехало несколько десятков человек, которые считают, что обладают сверхспособностями. Как обычно, на кастинге пришедшим магам и ясновидящим нужно было пройти три отборочных испытания. Первое испытание это определение объекта за ширмой, второе – это определение багажника машины, в которой спрятан человек, а в третьем нужно было с завязанными глазами определить личность человека, сидящего перед ним. В первом испытании организаторы проекта положили искусственную свиную голову. Однако далеко не всем удалось правильно угадать, что находится за ширмой, но братьям из Нижнего Новгорода это удалось, что позволило им получить доступ к следующему испытанию. Оба брата долго спорили между собой, в какой машине, по их мнению, находится человек, в итоге они смогли договориться и выбрать одну машину, но их выбор оказался неправильным.

Однако это поражение, по всей видимости, ни сколько не расстроило магов, которые не смогли пройти данное испытание. Об этом можно судить из недавней публикации, которая появилась в микроблоге одного из братьев после того, как те вернулись домой. Мужчина написал, что самая главная победа в его жизни еще впереди, тем самым дав понять, что это поражение не стало для него сильным ударом.