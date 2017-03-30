«Битва экстрасенсов» – сплошное вранье: бывший ведущий Михаил Пореченков разоблачил популярный проект

Популярное телешоу «Битва экстрасенсов» разоблачено. Ведущий и актер Михаил Пореченков публично разоблачил мистический проект. В ответ нынешний ведущий «Битвы» Марат Башаров заявил, что Михаил говорит неправду.

«Битва экстрасенсов» – без преувеличений один из самых успешных телепроектов в России последнего десятилетия. В этом году, кстати, проекту исполняется уже десять лет, а вскоре на телеэкраны выйдет восемнадцатый сезон шоу!

До седьмого сезона включительно ведущим проекта был актер Михаил Пореченков. Теперь его заменяет Марат Башаров. Накануне Пореченков выступил с публичным разоблачением проекта, заявив, что на передаче откровенно врут.

Известный актер признался, что долго работал с организаторами шоу, и теперь с уверенностью говорит: на проекте лгут. Настоящие события, происходящие на съемках «Битвы», Михаил не стесняется разглашать. Пореченков не отрицает, что этим заявлением многих расстроил.

Интересно, что Марат Башаров быстро отреагировал на такое заявление Пореченкова. По словам нынешнего ведущего, Пореченков сам врет, ведь все, что происходит на «Битве», – правда. Башаров уверяет, что все переживания героев, их слезы, просьбы о помощи – это все по-настоящему и искренне. Марат считает, что если все они притворяются, то наверняка являются очень хорошими актерами.

«Битва экстрасенсов» – рейтинговое мистическое шоу, в котором участники – экстрасенсы, маги, ясновидящие, ведьмы и другие – выполняют различные задания, в том числе и помогают людям раскрыть правду о смерти их близких и других трагических событиях.