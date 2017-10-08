Вчера в эфире телеканала ТНТ вышел очередной выпуск программы “Битва Экстрасенсов”. Как стало известно по окончанию ролика, Никита Турчин, показавший очень плохие результаты во время прохождения испытаний, остается в проекте.

В прошедшую субботу в эфире телеканала ТНТ вышел новый выпуск программы “Битва экстрасенсов”. Среди прочих участников проекта показал свои экстрасенсорные способности и семнадцати летний подросток из Уфы – Никита Турчин. В этом выпуске экстрасенсам пришлось пройти два непростых испытания. За выполнением первого задания наблюдал один из скептиков программы – Сергей Сафронов. В этом испытании женщина обратилась к ясновидящим за помощью. Она хотела узнать, нет ли на её роду проклятия, так как в её роду было много самоубийц. Больше всего женщина опасалась за своего ребенка, который также пришел на испытание. До подростка из Уфы несколько экстрасенсов попыталось опознать ребенка из предложенных кандидатур. У кого-то получилось, а у кого-то нет. Несмотря на все старания, Никите не удалось опознать ребенка, за судьбу которого опасалась женщина. Во время второго испытания перед Никитой встала другая задача. Ему было необходимо рассказать о том, что происходит в странной квартиры, жители которой рассказали съёмочной команде о наличии в ней духов. Юный ясновидящий предположил, что жителей квартиры беспокоит их бабушка. Но и тут он ошибся, оказалось, что родственница жителей квартиры жива и здорова.

Однако, несмотря на не очень хорошие результаты прохождения испытаний, уроженец Уфы продолжит своё участие в проекте.