Дарья Мороз: актриса сыграла главную роль в сериале "Преступление"

Дарья Мороз снялась в главной роли в фильме «Преступление», показ которого начался на канале «Россия 1». Фильм является ремейком скандинавской кинокартины «Убийство». Помимо Дарьи, одну из ключевых ролей в фильме сыграл актер Павел Прилучный.

На телеканале “Россия 1” начался показ детективного сериала под названием “Преступление”, в основных ролях которого были задействованы Дарья Мороз и Павел Прилучный. Известно, что сериал является ремейком скандинавского фильма “Убийство”, по сюжету которого два следователя в небольшом городке занимаются розыском преступника, убившего несовершеннолетнюю девочку.

Как считает Дарья Мороз, сам фильм больше похож не на детектив, а на драму, так как в нем разворачиваются три основные сюжетные линии, каждая из которых наполнена своей человеческой трагедией. Она призналась, что роль следователя для нее была новой, она никогда раньше не пробовала вжиться в такой характер, когда внутри полыхает огонь, а на лице должна сохраняться холодность и спокойствие. Возраст ее героини и манера актерской игры тоже не были для Дарьи привычными.

Дарья считает, что сериал “Преступление” рассчитан, в первую очередь, на зрителя вдумчивого и серьезного, который не будет смотреть его и параллельно разговаривать с кем-то по телефону или резать салат. Актриса выразила надежду, что картина окажется достаточно захватывающей и интересной для россиян, которые, по ее мнению, «перекормлены» дешевыми мыльными сериалами про бедных Золушек, внезапно ставших богатыми.