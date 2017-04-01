Экстрасенсы Кадони и Райдос раскритиковали Михаила Пореченкова за разоблачение «Битвы экстрасенсов»

Высказывание Михаила Пореченкова о «Битве экстрасенсов» спровоцировало бурные дискуссии. Нынешний ведущий шоу Марат Башаров, а вскоре участники прошлых сезонов, Влад Кадони и Виктория Райдос, раскритиковали Пореченкова, уверив, что события на «Битве» правдивые.

Несколькими днями ранее бывший ведущий Михаил Пореченков уличил телешоу во вранье. По его словам, все, что происходит на проекте – выдумка. Актер и телеведущий аргументировал свою позицию тем, что долгое время был ведущим шоу, а потому досконально изучил его концепцию.

Такие слова Пореченкова вызвали бурную реакцию общества, приближенного к «Битве». Первым отреагировал Марат Башаров – нынешний ведущий проекта. По его словам, Михаил говорит неправду, а все, что происходит на «Битве» – по-настоящему. Башаров считает, что люди, которые обращаются за помощью к экстрасенсам, вероятно, являются очень хорошими актерами, раз им удается так сыграть.

Позже Башарова поддержал экс-участник шоу и нынешний ведущий «Дома-2» Влад Кадони. По его словам, раньше он имел одну версию ухода Пореченкова. Согласно ей, Михаил устал от очень плотного графика съемок. Однако теперь Кадони придерживается другой. Владислав уверен: если Михаил Пореченков называет экстрасенсов актерами, то ушел, вероятно, потому что считает их лучше себя.

А вот Виктория Райдос, ставшая победительницей позапрошлого сезона шоу, уверена: таким образом Пореченков пытается напомнить о своей персоне. По ее словам, ранее Михаил Пореченков и сам был искренне удивлен тому, что видел на съемках.