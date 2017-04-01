Елена Бирюкова рассказала об отношениях с Ильей Хорошиловым и своем ужасном диагнозе

Актриса Елена Бирюкова раскрыла свой «секрет на миллион». Звезда российских ситкомов пришла в студию передачи Леры Кудрявцевой и впервые решилась раскрыть свои личные секреты. Как выяснилось, в личной жизни Бирюковой произошла настоящая драма.

Выпуск с участием актрисы Елены Бирюковой выйдет на телеэкраны уже сегодня, первого апреля. Актриса расскажет в своем откровенном разговоре с ведущей Лерой Кудрявцевой о самых сокровенных моментах своей жизни.

Во-первых, ведущая и гостья поговорят о том, как складываются отношения Бирюковой с ее гражданским мужем Ильей Хорошиловым. Как оказалось, Елена действительно живет вместе с Ильей. Ранее поклонники только предполагали, что Хорошилов до сих пор поддерживает отношения с актрисой. А в свое время его даже обвиняли в том, что живет он на две семьи, поскольку он был первым мужем другой актрисы – Екатерины Климовой.

Во-вторых, Елена Бирюкова расскажет о неудавшихся семейных отношениях с отцом. Это – вторая личная драма актрисы.

Наконец, она раскроет тайну самого сокровенного своего случая. Актриса поведает, как в свое время она едва не распрощалась с жизнью, оказавшись буквально на грани жизни и смерти. Дело в том, что врачи поставили ей ужасный диагноз, и тогда ее начали готовить к операции. Теперь Елена Бирюкова называет рождение своего второго ребенка настоящим чудом.

Об этом и другом из личной жизни популярной актрисы зрители узнают уже сегодня.