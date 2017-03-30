Фильм Андрея Кончаловского «Рай» стал лучшей кинолентой

Кинолента «Рай, режиссером которой является Андрей Кончаловский, во время награждения на премии «Ника» стала лучшей. Супруга сценариста, получившая в этой киноленте главную роль, была награждена за лучшую работу, как актриса.

На днях в драматическом столичном театре состоялась вручение 30-ой церемонии премии «Ника». Главная номинация данной отечественной премии – «Лучший кинофильм», досталась работе Андрея Кончаловского, которая получила название «Рай».

«Благодарю всех. Эта тема на сегодняшний день постепенно забывается, говорю о катастрофе 20 века, холокосте. Такая рана никогда не должна забываться нами», — говорит режиссер победившей киноленты.

Помимо этого Кончаловский был удостоен награды за лучшую режиссерскую работу. На данную номинацию претендовали также два режиссера — Николай Досталь, со своим фильмом «Монах и бес», Кирилл Серебренников, который снял киноработу «Ученик».

Необходимо отметить, что фильм Кончаловского повествует историю людей, жизненные пути которых пересекаются в ужасное время. Здесь переплетены судьбы эмигрантки Оли с русскими корнями, француза-коллаборациониста Жюля, Хельмута из Германии.

На церемонии награды получили Юля Ауг и Лена Коренева, за лучшие женские роли, относящиеся ко второму плану. Подобную награду только мужской роли получил Борис Каморзин, который принял участие в съемках ленты «Монах и бес». Самая почетная награда досталась Александру Сокурову, речь которого до сих пор обсуждают пользователи интернета и политические деятели. Режиссер высказался за действия российской власти по отношению к участникам митинга Навального.