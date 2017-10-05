Фильм «Крым»: видеопираты начали охоту за картиной Александра Пиманова

За фильмом «Крым» режиссера Александра Пиманова видеопираты устроили охоту: в Интернете появилось около 200 нелегальных копий. Чтобы Александр Пиманов не терял доход от проката своего детища, пиратскими копиями занялся «Роскомнадзор».

Пиратские киносайты устроили охоту за фильмом Александра Пиманова «Крым»: увидеть картину в первый раз хотят очень многие россияне, посмотревшие, правда, дают фильму всего три балла из десяти. «Роскомнадзор» обнаружил в Сети 200 копий фильма и принял соответствующие меры. Создатель «Крыма» будет страдать материально из-за того, что его картину украли и сейчас тиражируют нелегально. 167 сайтов получили от регулятора предупреждение с требованием убрать контент, 134 из них убрали «Крым» сами, еще 10 сайтов должны это сделать в скором времени, 23 ресурса заблокировали за неподчинение. Отстаивать авторское право Александра Пиманова взялся Мосгорсуд. За выходные создатель заработал 175 млн. рублей на прокате своего детища, его картина окупает саму себя: тематика развала семей из-за «Русской весны» и Майдана актуальна для миллионов россиян.

Стоит отметить, что в картине «Крым» Александр Пиманов очень политкорректно и тактично отобразил многие события 2014 года: он никого не обидел, касаясь таких тем как «Русская весна», референдум в Крыму, спорные заявления об аннексии. Но на этой почве рассорились главные герои фильма Саша и Алина, а навсегда или нет – зависит только от них. Правда, украинские власти, толком не разобравшись, призывали от просмотра картины и направляли в Минск ноту протеста. Эксперты отмечают, что фильм «Крым» очень отрезвляет и помогает рьяным патриотам прийти в чувство.