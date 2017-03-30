Гела Месхи и Екатерина Климова сыграли коммуниста и феминистку, показали дочь и рассказали о своей любви

На шоу «Вечерний Ургант» Гела Месхи и Екатерина Климова пришли вдвоем и как супруги, и как актеры сериала «Волчье солнце». В рамках рекламной компании картины артисты рассказали не только о героях, но и об отношениях в реальной жизни и о дочери Белле.

«Волчье солнце» соединило актеров, не знавших до этого друг о друге, навсегда. На кинопробах известная актриса очень понравилась молодому грузинскому артисту: Месхи не мог оторвать взгляда от Климовой и был очень рад играть ее любовника в сериале. Во всех сценах актер пытался поцеловать партнершу по съемочной площадке, даже когда этого не требовал сценарий. Мало того, что красивая женщина играла феминистку Беату – Климова еще и очень талантливая, поражающая харизмой и шармом. Артист знал, что у Климовой есть дети от предыдущих отношений, но это его не испугало: он решил стать для Екатерины мужем, для ее детей – по крайней мере другом, и сделал ей предложение руки и сердца в Нью-Йорке. Но приняла предложение Климова в Париже, после второго раза.

Маленькой Белле Месхи, дочери звездной пары, полтора года. Родители сочли, что ее смешные детские фотографии уже можно показать людям, потому принесли их на шоу Ивана Урганта. Маленький ребенок уже себе очень нравится в зеркале и строит рожицы. Поскольку у супругов не было пышной, громкой свадьбы с огромным количеством гостей, Ургант в студии предложил им поучаствовать в традиционных свадебных конкурсах. Но актеры поняли, что такого рода свадебные развлечения не для них, достаточно просто узаконить свои отношения.