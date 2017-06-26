Гоар Вартанян рассказала о тайнах нелегальной разведки в фильме «Под кодовым именем «Анита»

Гоар Вартанян открыла тайны о работе секретной службы России в документальной киноленте. Анонс фильма на российском телеканале состоялся в прошедшее воскресенье, он приурочен к юбилею нелегальной российской разведки, — передает информационное агентство «ТАСС».

На российском телеканале состоялась премьера документальной киноленты «Под кодовым именем «Анита», которая была подготовлена к юбилею нелегальной российской разведки. Главным действующим лицом является Гоар Вартанян, которая считается легендарной разведчицей России, а также супругой Героя СССР Г.А. Вартаняна.

Во время съемок она рассказала Сергею Нарышкину, занимающему должность директора внешней разведки РФ, о прошлом одной из самых секретных служб России. Именно Гоар Левоновна стала прообразом главной героини киноленты «Тегеран 43». В сюжете фильма раскрывалась операция разведки СССР, благодаря которой был предотвращен террористический акт, запланированный во время встречи руководителей держав-противников Германии. В анонсированной ленте приоткрывается завеса о жизни участников этих событий.

Легендарная женщина вспоминает о муже, с которым они стали уникальной парой разведчиков. В киноленте также были показаны архивные интервью Вартяняна, скончавшегося 5 лет назад.

Напомним, сценарий данного фильма был подготовлен Людмилой Романенко, продюсером ленты стала Ирина Щербина.