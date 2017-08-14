Голос: состав наставников нового сезона шоу утвержден

«Первый канал» утвердил шестую команду из судей-наставников шоу «Голос» и выбрал «золотых судей» проекта. Александра Градского, Пелагею, Леонида Агутина и Диму Билана зритель любит и воспринимает, он будет очень рад увидеть их вместе. Нынешний «Голос» — шестой по счету, но «золотая четверка» вела не все сезоны.

Ранее выбор некоторых судей-наставников фанаты шоу «Голос» посчитали плохой идеей, зато «великолепную четверку», состоящую из Пелагеи, Билана, Градского и Агутина хотят видеть постоянно. «Первый канал» пошел им навстречу и собрал самых запомнившихся и любимых ведущих в одну команду. Оргкомитет шоу уже порадовал поклонников проекта в соцсети «Инстаграм», объявив нынешний судейский состав. Абсолютно незнакомая четверка наставников стала бы провальным ходом и плохой идеей, против «смешанной команды» проголосовали те, кто не любит нововведений.

В шестом сезоне «Голоса» к Билану и Агутину присоединятся Пелагея и Александр Градский. Первая решила все свои проблемы, связанные со свадьбой и родами, и готова взяться за работу. А мэтр Градский сумел справиться с горечью поражения в четвертом сезоне и вернулся на шоу. Тем более Григория Лепса, чей подопечный отец Фотий выиграл у Михаила Озерова из команды Градского, в судейском составе этого сезона не будет.

«Слепые прослушивания» этого сезона будут интересны тем, что на них придут не только «самородки» из разных стран мира, но и признанные звезды. Многие исполнители узнают, что они собой представляют без лица, команды и раскрученного имени.