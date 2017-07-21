Игра Престолов: 7 сезон покажет, кто займет Железный Трон в Королевской Гавани

Эпопея «Игра престолов» подходит к своему завершению, в конце седьмого сезона станет известно, кто воссядет на Железный Трон в Красном Замке Королевской Гавани. Поклонники всех Домов спорят и делают ставки на своих любимчиков и претендентов, если, конечно, писатель Джордж Мартин оставил их в живых.

Анализируя шансы каждого из претендентов на Железный трон, поклонники эпопеи «Песнь Льда и Огня» и сериала «Игра престолов» обсуждают любимых героев, определяют их слабые и сильные стороны, численность армии, умение управлять и лидерские качества. Фавориткой даже не поклонников Таргариенов является Дейенерис Бурерожденная. Во-первых, она особа королевской крови, дочь того самого короля Эйриса Безумного, которого свергли именно с Железного Трона. Сильная, мужественная, целеустремленная девушка уверена, что возвращает себе то, что принадлежит ей. Но не в пользу играет то, что победа Дейенерис была бы слишком банальной, а Мартин не любит простых ходов и легких решений.

Сразу после любимой многими Матери драконов на Трон претендует Бран Старк – представитель Севера имеет ноги, которые не ходят, но незаурядный ум. И если парень решит, что именно ему нужно воцариться в Королевской Гавани, то он станет «мозговым центром» операции по завоеванию власти. В равной степени на Железном Троне видят Тириана Ланнистера и Теона Грейджоя. Грейджой выдержал многое, в том числе и пытки, такой человек способен на все. А Тириану Ланнистеру хватит и опыта, и коварства, и умения плести интриги, чтобы воссесть на Трон хитростью.

Джон Сноу – ключевой, если не главный герой саги, уже является королем в глазах многих поклонников «Игры престолов». Он ожил из мертвых в свое время, белые ходоки его слушаются, а Дейенерис, его кровной родственнице, придется потесниться на Троне. Но только седьмой сезон покажет, на что способен ум и гениальность Джорджа Мартина.