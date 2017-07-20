Игра престолов: первый эпизод побил рекорды по просмотрам на НВО

Первый эпизод нового сезона телесериала «Игра престолов» стал самым популярным на канале НВО, по заказу которого проходят съемки проекта. В премьерный день серию посмотрело более 16 млн зрителей. Также сериал бьет рекорды в соцсети «Твиттер» по твитам – около 2,5 млн по всему миру.

Недавно стартовал новый сезон нашумевшего телепроекта «Игра престолов». Стало известно, что первая серия седьмого сезона стала самой популярной на канале НВО. Так, эпизод смог установить рекорд по просмотру среди всех шоу, которые проходят на этом американском телеканале. Сообщается, что премьеру просмотрело более 16 млн зрителей, в том числе 10 млн человек прямой трансляции. Помимо этого, еще одним рекордом первой серии многосерийной киноленты является упоминание в социальной сети, а именно в «Твиттере». По всему миру насчитывается около 2,5 млн твитов.

Необходимо отметить, что в первом эпизоде Джон Сноу готовит страну к самой важной войне – битве с ходоками. Он приказывает раздать оружие женщинам и обучить боевому искусству детей.

Напомним, в новом сезоне одного из самых популярных сериалов предусмотрено 7 серий, а не 10, как было в предыдущих сезонах. Но последние два эпизода будут идти дольше – 71 и 81 минуту. Ранее продюсеры заявили, что сюжет отойдет от описанного в книгах Мартина, поэтому никто из зрителей не сможет предугадать поворот событий. Необходимо отметить, что телепроект был удостоен 12 премий «Эмми».