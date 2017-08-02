«Игра Престолов»: встреча Дейенерис Бурерожденной и Джона Сноу стала мемом

Встречу двух ключевых персонажей «Игры Престолов», Джона Сноу и Дейененис Бурерожденной, долгое время ждали поклонники сериала и эпопеи Джорджа Мартина. В третьей серии седьмого сезона сериала долгожданное событие состоялось и сделалось мемом – Миссандея перечислила все титулы южанки, которых очень много, а героя с Севера ей представили просто как Джона Сноу.

У писателя Джорджа Мартина были свои соображения на тему того, как «столкнуть лбами» двух своих главный героев – Мать Драконов Дейенерис и бастарда Джона Сноу. Поклонники серии книг «Песнь Льда и Пламени» и сериала «Игра Престолов» ожидали чуть ли не романа своих любимцев, но писатель дал понять, что персонажи – конкуренты в борьбе за власть. Джон отказался кланяться перед кхалиси, а та припомнила все грехи многочисленных родственников короля Севера. Ситуация с многочисленными титулами Дейенерис, которые Миссандее пришлось перечислять, стала мемом в Сети.

Ожидания всех поклонников «Песни Льда и Пламени», которые хотели видеть парой Дейенерис и Сноу, могут не сбыться. Родственные связи персонажей были рассчитаны с учетом того, что Джон – не внебрачный сын Эддарда Старка, а племянник. Получилось, что Дейенерис – тетка Джона Сноу, хотя герои пока не знают правды, а связи с близкими родственниками допустимы в мире Вестероса.

Актеры, игравшие несколько лет своих героев, научились понимать их логику: Кит Харрингтон и Эмилия Кларк объяснили поведение претендентов на Железный Трон. «Это для поклонников сериала Дейенерис – любимая героиня, сильная и мужественная, а для Джона она – незнакомая королева, о которой он знал понаслышке. Он вынужден на месте думать, о чем ей говорить и как строить взаимоотношения, — объяснил актер, — Да, она прекрасная женщина, но она – политическая фигура, с этим нужно считаться». Кларк считает, что Сноу не понравился ее героине, более того – она ему не доверяет.