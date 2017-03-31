Как создавался фильм «Призрак в доспехах»

В прокат вышел фильм «Призрак в доспехах». Обычно американским экранизациям японских комиксов не везет, то бюджет плохой, то сценарий слишком детский или убогий, но этой новинке повезло больше. Эксперты отмечают талантливого режиссера и актрису, которая исполнила главную роль.

Кинолента медленно добиралась до зрителей. Права на экранизацию комикса были получены еще 9 лет назад. Стоит отметить, что за эту работу хотел взяться Стивен Спилберг, которому по душе франшизы, но он решил выйти из проекта. Интересным моментом является тот факт, что сценарий подвергался переделке не менее десятка раз. Активная работа над фильмом стартовала только три года назад, тогда за ленту ухватился режиссер Руперт Сандерс.

Этот фильм не единственный аниме-долготсрой. Приблизительно в одно время с вышедшим в прокат кино, запускалась работа над «Манускрипт ниндзя», «Ковбой Бибоп». Об этих фильмах ничего не слышно на протяжении нескольких лет уже.

В «Призрак в доспехах» показывают погоню человека за красотой, способностями. Ученые добиваются симбиоза мозга и тела, созданного искусственно. Гибрид назвали Мира, ее играет популярная актриса Скарлетт Йоханссон. Персонаж является лучшим бойцом отряда МВД, куда ее внедряют после удачной разработки. Новая кинолента является масштабной экранизацией, но она может предложить лишь затасканные понятия – месть, гуманность и справедливость. Благодаря выполнению работы с фантазией, она станет отрадой для глаз.