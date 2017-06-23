Кинофестиваль в Москве: в конкурсе на победу претендуют 13 фильмов

Москва принимает 39-ый фестиваль кино. Всего 247 фильмов будут представлены на суд критиков, но в основном конкурсе числится 13 картин. Из тринадцати фильмов-претендентов, на призовые места сразу три – российского производства: «Карп отмороженный», «Купи меня» и «Мешок без дна».

Фильм француза-документалиста Жана-Стефана Брона «Опера» уже называют вероятным победителем – картина показывает закулисье оперы, ее «подноготную», где не обходится без интриг, скандалов между оперными певцами и балетом. Картина, по словам критиков, жестокая, но способная вдохновить.

Открывал фестиваль индийский фильм-фэнтези «Бахубала. Завершение». Выбор приятно поразил публику: в кой-то веки это не артхаус с его заумью и не блокбастер для подростков вроде «Трансформеров». Индийское фэнтэзи про богов и героев – само по себе яркое явление, а Болливуд и Толливуд способен удивить. «Бахубала» необычно обыгрывает эпос «Махабхарте» и легенду о рыцарях круглого стола. Даже песенные и танцевальные номера обновленного индийского кино ничего общего с «Гитой и Зитой» не имеют.

Официального представителя МИДа России — Марию Захарову гости Кинофестиваля узнали с новой стороны: она пишет песни, вполне достойные открывать международные мероприятия. Произведения дипломата звучали в исполнении Наргиз Закировой, и как рассказал президент фестиваля Никита Михалков, закрывать мероприятие 29 июня тоже будут песни Захаровой. Над записью и аранжировкой произведений представителя МИД трудился продюсер Максим Фадеев.