«Кинотавр-2017» стартовал в Сочи, мероприятие продлится семь дней. Для гостей организаторами предусмотрена обширная программа, всех желающих приглашают насладиться российскими кинолентами без приобретения билета.

Состоялось открытие самого масштабного кинофестиваля. Мероприятие организовано в Сочи, здесь подготовлена масса культурных программ, популяризующих российское кино. Стоит отметить, что на фестивале ежегодно представляют рекордное количество дебютантов, среди которых актеры, режиссеры. Ни одна из лент не имеет большого бюджета, снята без государственной поддержки. Ранее Александр Роднянский, который является президентом «Кинотавра», заявил, что на данной площадке могут заявить о себе молодые кинематографисты, отличающиеся радикальным решением.

На второй день фестиваля был показан новый кинофильм Павла Чухрая, получивший название «Холодное танго». Данная картина рассказывает о конфликте между еврейским и литовским народом в Прибалтике, во время Советского Союза. Александр Голубчиков, занимающий должность главного редактора одного из российских изданиий, заявил, что ожидал от киноленты большего. По его словам, сериал сокращен до полнометражного фильма, здесь проговариваются реплики и предназначен он для домохозяек. Самым ожидаемым фильмом в этом году является «Викинг», а также новинка «Большой». Не обошлось и без скандалов. Так, Роман Волобуев заявил, что его имя не вписали в титры его картины «Блокбастер», рассказывающей об ограблении банка женщиной.

Напомним, в фестивале принимают участие 14 фильмов.