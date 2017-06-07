Сочинский “Кинотавр” сегодня начинает показ кинокартины “Холодное танго”, создателем которой является Павел Чухрай. За эту работу режиссер получит специальный приз. Александр Роднянский, глава “Кинотавра”, назвал фильм “Холодное танго” очень глубокой и гуманистической картиной.

По сообщению ИА ТАСС, на 28-м кинофестивале “Кинотавр”, который в 2017 году будет проходить с седьмого по четырнадцатое июня в городе Сочи, специального приза удостоится режиссер Павел Чухрай за свою кинокартину “Холодное танго”. С демонстрации этой кинокартины начнется церемония открытия мероприятия.

Павел Чухрай также известен российскому зрителю по ряду других исторических картин в кинематографе. Глава фестиваля Александр Роднянский уже оценил новое творение Чухрая и назвал “Холодное танго” фильмом гуманистическим, предназначенным для серьезного размышления.

Напомним, что на экраны нашей страны эта картина выйдет двадцать второго июня. Она рассказывает о любви между двумя молодыми людьми, которые впервые увидели друг друга в Литве, в сороковые годы 20 века. Вторая встреча героев картины произошла уже во время ВОВ, связавшей их судьбы в единый узел. В ролях были задействованы: Сергей Гамаш, Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов и другие актеры.

Всего в программе “Кинотавра” в этом году — двадцать восемь отечественных фильмов. В качестве внеконкурсовых кинокартин, на «Кинотавре» можно будет увидеть «Анну Каренину» и «Нелюбовь».