Команда "Пусть говорят" написала заявления на увольнение

Скандал с увольнением Андрея Малахова продолжает разгораться. Недавно стало известно, что вся съемочная команда программы «Пусть говорят» вслед за Андреем уволилась с телеканала.

Работники Первого канала, работавших на программе «Пусть говорят» уже начали поиски новой работы. Об этом пишет издание «РИА-Новости», ссылаясь на достоверный источник. Этот источник также подчеркнул, что не может дать более развернутого ответа на вопрос о происходящем в ситуации с Андреем Малаховым, так как не располагает информацией касательно дальнейшей деятельности телеведущего.

Ура!!! Я нашла работу😝Ребята простите! Будьте здоровы🙏🏻#пустьговорятчтохотят#надоостоватьсячеловеком#берегитесвоездоровьеисвоихблизких#хочузамоккакуГалкина A post shared by Наталия Галькович (@natalia_galkovich) on Aug 9, 2017 at 1:45pm PDT

Продюсер программы — Наталия Галькович разместила в своём микроблоге видеозапись, на которой запечатлела, как бывшие работники покидают останкинскую телебашню. Примечательно, что вместе со своими вещами они вынесли с собой картонную фигурку в виде бывшего ведущего — Андрея Малахова. Также на видеозаписи можно увидеть, как бывший продюсер программы обращается к Елене Малышевой с просьбой «подать безработным». Стоит отметить, что сама Наталия уже смогла найти другу работу.