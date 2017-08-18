Новыми героями скандального шоу «На самом деле» стали Константин Глушков и его супруга Галина, которая значительно младше артиста. Еще один актер в программе у Дмитрия Шепелева засомневался в верности жены и в своем отцовстве – он думает, что их сын-инвалид Илья не от него, в то время как на десятилетнего мальчика уходят очень большие суммы денег.

В семье актера Константина Глушкова и его жены Галины подрастает сын-инвалид Илья, на лечения которого приходится тратить немалые деньги. В шоу «На самом деле» артист засомневался в том, что Илья ему родной, и потребовал у супруги сделать тест на отцовство. Пара познакомилась 11 лет назад на съемках, артисту льстило внимание со стороны молодой девушки, младшей на 15 лет, но их мимолетному роману Глушков тогда не предал значения. Спустя четыре года артист был поставлен перед фактом – родился сын, растет без отца, из-за родовой травмы малыш теряет зрение, ребенку нужны забота и поддержка. Глушков все-таки повел мать своего ребенка в ЗАГС.

Первое время артист был рад, что обзавелся женой и сыном, но друзья начали ему намекать, что Галина – мошенница, и еще неизвестно, как она жила четыре года без него. Подозрения лишили артиста аппетита и сна, он не мог нормально работать, в студии он даже поблагодарил свою жену за согласие принять участие в шоу и сделать тест ДНК. Подозрения унижают, но Галина может быть нечестна. А на нервной почве у артиста развился псориаз и был сердечный приступ.

В конце передачи штатный генетик программы вынес вердикт – Константин не отец мальчика Ильи, который стремительно теряет зрения. Артист и его жена не стали давать комментариев по этому поводу. Семь лет подряд Глушков упрекал жену в корысти и браке по расчету, какое решение примут супруги после программы – неизвестно.