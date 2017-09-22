Константин Хабенский опубликовал тизер фильма "Собибор"

На “YouTube” был опубликован тизер фильма “Собибор”, в котором Константин Хабенский исполнил одну из главных ролей. Кроме того, Константин занимался постановкой этой ленты.

Фильм “Собибор” был основан на реальных событиях Второй мировой войны. Он является драматической историей о сопротивлении человеческого духа перед лицом смерти. В основу сюжета легли события, произошедшие в одном из концентрационных лагерей “Собибор”. Этот лагерь был построен нацистами в юго-восточной части Польши и просуществовал с весны 1942 года до осени 1943 года, отняв жизни у двухсот пятидесяти тысяч заключенных. Осенью 1943 года там во главе с лейтенантом советской армии Александром Печерским было поднято восстание, которое стало единственным успешным за всю историю войны.

Хабенский прокомментировал эту картину, заявив, что его целью не было поучаствовать в соревновании с другими режиссерами, которые предпочитают делать акцент на кровавых ужасах того времени. Вместо этого он решил поведать зрителю историю о тех людях, которые каждый день проходили жестокий отбор концлагеря, а также о людях, находившихся по другую сторону периметра лагеря, но при этом не имевших возможности что-то изменить. Также режиссёр подчеркнул, что данная лента не является развлекательным боевиком, а очень суровое и эмоционально напряженное, серьезное кино. Однако Константин добавил, что в фильме будут присутствовать сцены, которые покажут сильный человеческий дух, позволяющий людям, оказавшимся в такой тяжелой ситуации, шутить над происходящим вокруг.