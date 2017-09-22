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На “YouTube” был опубликован тизер фильма “Собибор”, в котором Константин Хабенский исполнил одну из главных ролей. Кроме того, Константин занимался постановкой этой ленты.

Константин Хабенский опубликовал тизер фильма "Собибор"

Фильм “Собибор” был основан на реальных событиях Второй мировой войны. Он является драматической историей о сопротивлении человеческого духа перед лицом смерти. В основу сюжета легли события, произошедшие в одном из концентрационных лагерей “Собибор”. Этот лагерь был построен нацистами в юго-восточной части Польши и просуществовал с весны 1942 года до осени 1943 года, отняв жизни у двухсот пятидесяти тысяч заключенных. Осенью 1943 года там во главе с лейтенантом советской армии Александром Печерским было поднято восстание, которое стало единственным успешным за всю историю войны.

Хабенский прокомментировал эту картину, заявив, что его целью не было поучаствовать в соревновании с другими режиссерами, которые предпочитают делать акцент на кровавых ужасах того времени. Вместо этого он решил поведать зрителю историю о тех людях, которые каждый день проходили жестокий отбор концлагеря, а также о людях, находившихся по другую сторону периметра лагеря, но при этом не имевших возможности что-то изменить. Также режиссёр подчеркнул, что данная лента не является развлекательным боевиком, а очень суровое и эмоционально напряженное, серьезное кино. Однако Константин добавил, что в фильме будут присутствовать сцены, которые покажут сильный человеческий дух, позволяющий людям, оказавшимся в такой тяжелой ситуации, шутить над происходящим вокруг.

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