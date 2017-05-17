Константин Хабенский принял участие в телевизионном фильме «Петр Лещенко. Все, что было». Фильм повествует о жизни известного певца военных лет Петра Лещенко, который прошел всю школу жизни и стал известным исполнителем песенных хитов, оставшихся в истории и до сих пор.

В мире кино уже давно поднималась информация о завершении многосерийного проекта «Петр Лещенко. Все, что было». Были даже ожидания относительно завершения съемок проекта еще в 2012 году. Но случилось совсем не так, и только 22 мая на телеэкраны страны выйдет первая серия данного проекта.

Сам фильм посвящен известному исполнителю таких хитов как «Моя Марусечка», «Черные глаза» и «Чубчик» Петру Лещенко. В фильме повествуется не только о взрослой жизни артиста, но и о детстве Петра. Картина рассказывает о том, где и как артист вырос, какие отношения его связывали с цыганами, как он достиг заветной цели стать иртистом и т.д. В фильме можно также узнать о любви артиста, о его сражениях в Первой мировой и о многом другом, что не известно среднестатистическому зрителю. Интересный эпизод в фильме — это путешествие артиста в оккупированную Одессу во времена Великой отечественной войны, чтобы дать там концерт с цыганским табором и развлечь и так уставших от военной жизни людей.

Режиссер Владимир Котт долго выбирал артистов, максимально похожих на певца. И остановил свой выбор на Константине Хабенском, который внешне очень похож на певца, а также имеет такую же харизму и силу духа. Константин сыграл Петра Лешенка уже в зрелом возрасте, а вот молодого исполнителя играл Иван Стебунов.

Помимо участия в телепроекте названных актеров, в съемках фильма также сыграли Евгения Добровольская, Елена Муравьева, Роман Индык и другие.