Завершился уникальный проект на Первом канале и стало известно, кто победил в шоу «Голос.Дети». Победительницей вокального проекта стала Елизавета Качурак, которая в финале боролась с Денизой Хеликаевой, — информирует издание «РИА Новости».

Вся страна была поражена голосом 13-летней Лизы Качурак, которая стала победительницей «Голос.Дети». В финале 4-о сезона, где Елизавета сразилась с Денизой Хекилаевой, юная певица выглядела непривычно взрослой.

«Я хотела доказать Диме (Билану-прим.ред.), что я достойна финала. Я это сделала. Я – молодец!», — говорит Лиза.

Для финального выступления на сцене вокального проекта Елизавета выбрала песню «Молитва» Людмилы Гурченко. Девушка смогла вложить в это исполнение глубокие чувства и эмоции. Ее пение пробило до слез многих зрителей, которые после своими эмоциями делились в интернете.

«Вы позволяете своим выступлением улететь в такие дали. Елизавета, ты удивляешь своей глубиной настолько, что невозможно это передать. Уже в этом возрасте тебя можно назвать большой артисткой», — прокомментировал талант победительницы ее наставник Дима Билан.

Главный приз шоу был вручен Елизавете Качурак Юрием Аксютой. Девушка получила сертификат на сумму 500000 рублей, который предоставлен на дальнейшее вокальное образование. Помимо этого юная певица получила сертификаты для создания домашней студии звукозаписи и на создание собственного сингла.