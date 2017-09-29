Лариса Гузеева: одна из участниц шоу "Давай поженимся" рассказала о неадекватном поведении ведущей

Недавно одна из участниц программы “Давай поженимся” дала интервью, в котором рассказала о неадекватном поведении Ларисы Гузеевой. Как оказалось, во время съемок Лариса позволила себе выражаться в ее сторону нецензурной бранью.



Жительница Тамбова Олеся Павлова приехала на программу с целью устроить свою личную жизнь и найти будущего мужа. Ближе к концу программы она начала обсуждать женихов со своей матерью, которая посоветовала ей выбрать третьего. Этому мужчине было 33 года, поэтому Олеся поинтересовалась у родственницы, что она будет с ним делать, ведь он слишком стар для неё. Павлова добавила, что в скором времени собирается поехать в Чернобыль на экскурсию, но этот кандидат скорее всего не согласится с ней ехать туда. И тут, неожиданно для всех Лариса Гузеева начала на неё кричать, используя ненормативную лексику. Гузеева была поражена тем, что нерожавшая женщина собралась ехать туда, откуда вернется “с хвостом”. В студии повисла гробовая тишина, Олеся уже начала думать, что разъярённая телеведущая начнет провоцировать драку. Но участница программы попыталась возразить Ларисе, сказав, что в Чернобыле сейчас вполне безопасно. Это еще сильнее разозлило Ларису, которая стала еще громче кричать о том, что от таких людей как Павлова необходимо оградить всех детей. Разумеется, все эти нецензурные высказывания были вырезаны при монтаже и в эфире “Первого канала” не появились.

Позже экспрессивная телеведущая прокомментировала своё поведение, заявив, что таков формат программы, и она обязана быть жесткой и откровенной в общении с её участниками, так как в противном случае проект был бы давно закрыт.