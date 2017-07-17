Маша и медведь: допремьерный показ новой серии прошел в космосе

Очередную новую серию мультфильма «Маша и медведь» посмотрели космонавты, находящиеся в космосе. Первым зрителем стал Федор Юрчихин. Об этом сообщила команда «Анимаккорд». Команда мультсериала выслала на станцию новую 65-ю серию, до выхода премьеры на «YouTube».

Недавно Федор Юрчихин первым насладился новым эпизодом известного не только в РФ, а также во многих странах мира, мультсериала «Маша и медведь». Это состоялось до премьеры, которая была в прошедшую пятницу на официальном канале проекта «YouTube». Об этом рассказали в «Анимаккорд». Так, команда детского мультсериала выслала за пару дней до премьеры 65-ю серию на станцию космонавтов. На официальном портале Роскосмоса появился ролик, как командир МКС просматривает допремьерную серию, передавая всем землянам приветствие.

Напомним, мультик впервые зрители увидели 8 лет назад, он сразу стал популярным, а сейчас армия его поклонников только растет. Необходимо отметить, что он был приобретен на всех континентах и везде имеет колоссальный успех. На сегодняшний день на страницу мультика «YouTube», где публикуют новые эпизоды, подписано более 10 млн человек, а последнюю 65-ю серию, которая получила название «Есть контакт», посмотрели около 7 млн человек. Её сюжетом является приземление во двор Мишки пришельцев, которым экстренно было необходимо пополнить запасы и вернуться домой. Главные герои мультсериала помогут им починить корабль и проведут обратно в путь.