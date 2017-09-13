Матильда: Государственная дума РФ увидит скандальный фильм 26 октября

Депутаты Госдумы РФ увидят скандальный фильм Алексея Учителя «Матильда» 26 октября, об этом заявил Станислав Говорухин – режиссер и парламентарий. Депутаты хотят иметь представление о том, против чего устроила ряд акций госпожа Поклонская. Сам Говорухин посмотрел картину и как профессионал заметил в ней несоответствия с действительностью, о чем и сообщил режиссеру лично.

Режиссер и депутат Станислав Говорухин посмотрел скандальную и обсуждаемую картину режиссера Алексея Учителя «Матильда». Деятель культуры не обнаружил в «Матильде» ничего крамольного и отметил, что 26 октября и другие депутаты в этом убедятся – они увидят фильм про Николая II и балерину Кшесинскую и сами сделают выводы. Кощунства в картине действительно нет, зато есть недочеты, огрехи и откровенные «ляпы», о чем Говорухин уже сообщил Учителю. Деятельность Натальи Поклонской Говорухин назвал «мракобесием», хотя побуждения Натальи Владимировны были добрыми.

Премьера «Матильды» назначена на 26 октября, но многие кинотеатры уже боятся ее показывать – боятся действий «православных» активистов, которых РПЦ не признает и «своими» не считает. От проката картины уже отказались из соображений безопасности «Формула Кино», «СинемаПарк» и «Иллюзион». Последний кинотеатр не проводил в Москве 11 сентября предпремьерный показ «Матильды».

Русская православная церковь осуждает действия активистов, угрожающих сжечь кинотеатры, демонстрирующие «Матильду». Пресс-центр РПЦ не раз озвучивал позицию церкви – человека, который из-за каждого крамольного фильма собирается жечь здания кинотеатров, нельзя назвать ни православным, ни христианином. Это не верующий, а фанатик-экстремист, к тому же душевно и духовно нездоровый.