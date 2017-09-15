Ольга Бузова: появилась первые фотографии со съёмок нового шоу "Первого канала" с участием телеведущей

Несколько недель назад пользователи социальных сетей обсуждали слухи о том, что Ольга Бузова станет ведущей программы “Девчата”, пилотные выпуски которой были отсняты еще летом. Однако информация о том, что эта программа будет выходить в эфир, была опровергнута.

Однако после того, как эти слухи были опровергнуты, в микроблоге Ольги Бузовой появилась неоднозначная публикация. В ней она разместила фотографию, на которой была запечатлена в футболке с логотипом “Первого канала” у входа в Останкинскую телебашню. В подписи к публикации она написала, что весь день провела в телебашне на съемках. Тем самым она дала надежду своим поклонникам на то, что ей всё-таки удалось стать ведущей нового телепроекта “Первого канала”. И вот, накануне информация об этом была подтверждена, на просторах Сети стали появляться фотографии, сделанные во время съёмок программы. Возможно, эти снимки были сделаны как раз до того, как Ольга разместила в микроблоге ту самую фотографию на фоне Останкинской телебашни.

Уже известно, что новый телепроект будет носить название “Бабий бунт”, а помимо Ольги программу будут вести еще три девушки. Своими впечатлениями от съёмок уже успел поделиться Игорь Лемберг, который присутствовал на съемках в качестве гостя программы. Она назвал этот проект своеобразным, но достойным ответом проекту “Прожекторперисхилтон”, так как в “Бабьем Бунте” четыре девушки будут вести пылкое обсуждение недавних событий в мире. Игорь считает, что напор и энергия девушек позволит сделать передачу интересной и привлекательной для зрителя.