Ольга Бузова: появилась первые фотографии со съёмок нового шоу "Первого канала" с участием телеведущей

📢Так! Так! Так! 📺История Бабьего бунта получила продолжение! Вот уж никогда не думал попасть на страницы новостей mail.ru! Уже посыпались вопросы от пациентов, не планирую ли я карьеру телеведущего.📞 Официально отвечаю! Пока, остаюсь на посту главного врача клиник КСТ и Клиники Лемберга…😜 . Ссылка на публикацию о новом шоу "Бабий бунт" в разделе mail.ru – кино будет доступна в течение недели. Наслаждайтесь фотографиями прекрасной ✔️Ольги Бузовой @buzova86 и ✔️Софико Шеварднадзе @sofikoshevardnadze в компании вашего покорного слуги.😇

