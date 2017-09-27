Оно: объявлена дата выхода на экраны второй части фильма

История про клоуна, живущего в канализации и оживляющего затаенные страхи, в 2019 году будет иметь продолжение – «Оно-2». Объявлена дата релиза – 6 сентября, два года уйдут на работу над продолжением хоррора и съемки. Первая часть оправдала себя: критики и телезрители дают ей высокие оценки, ужастик становится кассовым, он окупил себя и принес доход в 478 млн. долларов.

Андрес Мускетти, создатель экранизации романа Стивена Кинга «Оно», собирается снимать сиквел про клоуна Дерри, живущего в канализации. На съемки продолжения уйдет два года, по сюжету пройдет 27 лет со дня событий первой части, герои-подростки за это время вырастут и вернутся в городок своего детства, чтобы покончить с клоуном Пеннивайзом и своими детскими страхами навсегда. Согласно роману, инопланетное существо, принимающее любую форму, каждые 27 лет просыпается и начинает питаться страхами местных детишек. Критики надеются, что продолжение не подкачает, актеры справятся с ролями, и не придется писать в статьях о том, что сиквел «Оно» меркнет на фоне первого фильма.

«Оно» – экранизация романа Стивена Кинга, которую по праву считают одной из лучших. Не менее удачно экранизировали «Темную Башню» – другой роман про страх и его преодоление. Так же наводят ужас фильм-хоррор про цыганское проклятье «Худеющий» и фильм «Сияние» про писателя, оживляющего, подобно клоуну, тайные ужасы в своих романах. Фантастическая книга про ясновидящего «Мертвая зона» стала и фильмом, и сериалом.