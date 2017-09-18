История появления на свет жуткого клоуна Пеннивайза должна была появиться в культовом фильме “Оно”. Но создатели решили сохранить интригу и вырезали эту сцену. Фильм стали показывать в кинотеатрах несколько дней назад и он уже побил многие кассовые рекорды.

Актер Билл Скарсгард, сыгравший роль клоуна-убийцы Пеннивайза в фильме под названием “Оно”, поделился с журналистами, что из картины были вырезаны некоторые кадры. На них было запечатлено зарождение Пеннивайза, которое, по замыслу режиссера, происходило в семнадцатом веке. По признанию Скарсгарда, Пеннивайз там не был еще тем, кого все привыкли видеть на экране. В начале своего появления он, скорее, был похож на самого Билла. Возможно, как считает актер, во второй части фильма и появится эта сцена, помогающая зрителям понять, откуда же родом страшный охотник за детьми.

Сама сцена очень жуткая, она демонстрирует идею, что злобное существо спало на протяжении столетий, пока не вернулось к жизни в качестве таинственного “Оно”. Известно, что в самых ранних черновых вариантах фильма действительно были кадры с рождением Пеннивайза. Так, в одной из них он находится в светском салоне девятнадцатого века и играет на пианино, а в другом – пожирает ребенка во времена колониализма.

Напомним, что популярный на данный момент фильм “Оно” вышел в прокат совсем недавно – на прошлой неделе, и уже успел собрать более двухсот миллионов долларов в США и более ста пятидесяти миллионов долларов в России. Также на счету фильма несколько кассовых рекордов.