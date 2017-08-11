Поклонская считает, что Минкультуры виновно в экстремизме

Наталья Поклонская заявила, что российское Минкультуры преступило закон об экстремизме, когда допустило к прокату фильм “Матильда”. По ее мнению, теперь у Генпрокуратуры есть все основания привлечь чиновников из Министерства к ответственности. Фильм “Матильда” рассказывает о жизни последнего русского царя Николая Второго и его любви к балерине Матильде Ксешинской.

Чиновница из Госдумы Наталья Поклонская уверена, что российское Минкультуры переступило порог законности, когда разрешило к широкому прокату скандальный фильм под названием “Матильда”. Поклонская убеждена, что теперь всех, кто причастен к этому в ведомстве, нужно привлечь к уголовной ответственности за нарушение законодательства об экстремизме. В разговоре с прессой депутат сказала, что прокуроры имеют полное право интересоваться Минкультуры.

Напомним, что получивший широкий общественный резонанс фильм режиссера А. Учителя под названием “Матильда” накануне получил мандат от Минкультуры, разрешающий его прокат по кинотеатрам страны. Это была победа как самого режиссера-создателя, так и всех, кто его поддерживал. Наталья Поклонская была самой высокопоставленной противницей фильма, так как считала, что он оскорбляет чувства православных верующих страны и искажает российскую историю.

В фильме рассказывается о жизни последнего русского царя Николая Второго и о его любовной связи с известной балериной того времени Матильдой Ксешинской.