Ресторатор Александр Орлов стал нищим в реалити-шоу «Секретный миллионер

Ресторатор Александр Орлов стал очередным героем популярного проекта «Секретный миллионер» на «Пятницу». Орлову, который является миллионером и одним из самых завидных женихов страны, пришлось перевоплотиться в нищего в городе Новороссийск.

Согласно правилам шоу, успешные люди, зачастую миллионы, перевоплощаются в образы бомжей, нищих, попрошаек. Так они не только развлекаются сами и развлекают зрителей, но и делают хорошее дело. Каждому участнику предстоит отыскать человека, который бы помог герою в его ситуации. В итоге, с такими людьми герой шоу должен поделиться своим богатством.

Александр Орлов стал одним из наиболее ярких участников реалити-шоу. Холдинг, который находится во власти Орлова, насчитывает около восьми десятков заведений в России и за рубежом. В реальной жизни ресторатор ни в чем не нуждается и живет, мягко говоря, на широкую ногу, но на шоу он стал совсем другим человеком.

Орлову пришлось приживаться к своему новому статусу в Новороссийске. Там он встретился лицом к лицу со всеми трудностями и опасности нищей жизни. Наверняка бизнесмен хорошо увидел контраст между его реальной жизнью и жизнью в таком образе.

Александру Орлову пришлось попрошайничать, столкнуться с массой отказов, встретиться с самыми разными людьми. В итоге, герой «Секретного миллионера» таки нашел людей, с которыми захотел поделиться своим состоянием. В общей сложности он предоставил в рамках проекта два миллиона рублей.