Сергей Шнуров стал ведущим новой программы на "Первом канале"

В эфире «Первого канала» уже совсем скоро начнет выходить новый телепроект, который посвящен домашним животным. Как сообщил журналистам человек, работающий в Останкино, Сергей Шнуров займет место ведущего в данном проекте.

В конце текущей недели зрители «Первого канала» смогут увидеть эфир нового телепроекта «Главный котик страны». Как удалось узнать журналистам, роль ведущего шоу достанется Сергею Шнурову. Договориться с Сергеем оказалось довольно непросто, обе стороны долго обсуждали детали сотрудничества, но в итоге смогли прийти к взаимовыгодным условиям. Суть нового шоу заключается в том, что Шнуров будет искать самых ярких и интересных животных на просторах Сети, а затем будет приезжать к их хозяевам в гости, чтобы показать их любимчиков всей стране.

Стоит отметить, что Сергей Шнуров ранее уже сотрудничал с телеканалом, тогда он был ведущим программы «Про любовь». Суть той программы заключалась в том, что гости в студии обсуждали проблемы в отношениях между мужчинами и женщинами. А годом ранее исполнитель принял участие в написании саундтрека для детской телепередачи «С добрым утром, малыши!»