Сергей Шнуров сыграет строгого отца худеющей девушки в комедии «Я худею»

Рок-певец Сергей Шнуров иногда проявляет себя как актер и берется даже за сложные роли. В доброй лирической комедии «Я худею» он сыграет отца главной героини в исполнении Саши Бортич. Его персонаж – полная противоположность певцу: серьезный предприниматель строит банки и воспитывает дочь.

Режиссер комедии «Я худею» Александр Нужный пригласил на роль отца героини в свою картину скандального певца Сергея Шнурова. Ему предстоит сыграть бизнесмена, у которого серьезный строительный бизнес, контракты с крупными банками и взрослая дочка, мечтающая похудеть. Из-за двадцати лишних килограмм Женя (Роман Курцын) бросил Аню (Александра Бортич), и девушка будет бороться с весом. Ведь конкурента можно побить или прогнать из жизни своей девушки, а соперничать с ее желанием все время жевать практически невозможно.

Для Алексея Нужного тема похудения является злободневной – он сам терял лишний вес, в результате похудел на 28 кг, а заодно узнал о себе и людях рядом много чего интересного. Он долго подбирал кандидатов на роль отца девушки, желающей все изменить в жизни, фантазировал, и пригласил все-таки Сергея Шнурова, предупредив, что петь его герой не будет. Нужный решил, что Анне не нужен «пузатый, напыщенный, пьющий русский мужик», ее отец должен заниматься делом и преуспевать.

Примерять на себя разные роли – привычная практика для Шнура, к тому же отца девочки, у которой проблемы, исполнитель уже играл в фильме «Детка». Там Шнуров играл отца, рокера-неудачника, которому бывшая привезла дочь-подростка с непростым характером, к тому же рэпершу. Мама бросает Юлию Подольскую (Валентина Лукащук) на отца, которого девушка почти не знает, и улетает с новым мужем в Индию. Дочь вынуждена жить с папашей, который, как кажется, совершенно не хочет ее понимать.