Сильвестр Сталлоне сам пожелал удачи режиссеру нового проекта, который будет снимать нового «Рэмбо» в Болливуде. О проекте было заявлено на Канском фестивале, а на место главного героя выбрано индийского молодого актера Тайгера Шроффа, являющегося профессиональным тхэквондистом.

В этом году на 70-м юбилейном Канском фестивале был анонсирован новый «Рембо», который будет снят в Болливуде. Режиссером нового проекта станет Сид Ананд, а в главной роли самого Рэмбо будет молодой индийский актер Тайгер Шрофф. Хотя съемки проекта еще не начаты, и по заявлениям самого режиссера до конца года и не будут начаты, вся киноиндустрия уже находится в ожидании результата нового проекта.

Some people like to read into words and twist them.. good luck Tiger , go fight the good fight, keep punching ,oh , for the Record , I love it when young artists get an opportunity to go for their dreams! A post shared by Sly Stallone (@officialslystallone) on May 20, 2017 at 1:17pm PDT

Сам актер, который профессионально занимается тхэквондо и танцами, удивлен выбором режиссера, он даже мечтать не мог, что его выберут на такую роль. 27-летний Тайгер говорит о том, что Рэмбо всегда будет ассоциироваться только со Сталлоне, и не с кем более, актер не собирается заменить образ, представленный ранее, он хочет привнести в него что-то новое и показать главного героя с другой стороны.

Режиссер заявил о том, что съемки фильма будут проходить в Гималаях, предварительная дата начала съемок – 2018 год, если никакие факторы не помешают. Также Сид Ананд отметил ,что Рэмбо – это бренд, символ, узнаваемый в любом уголке мира, Поэтому он хочет сделать что-то новое, то, что не будет похоже на уже существующий проект.

Благословением считает режиссер и одобрительные слова самого актера Сильвестра Сталлоне, который сам связался с режиссером и пожелал ему большой удачи и успеха в достижении цели.

Первый фильм «Рэмбо» был представлен зрителю еще в 1981 году. Сценарий был написан по сюжету романа Дэвида Моррелла, рассказывающего о военном вьетнамской войны, который после возвращения пытается жить дальше и в определенных ситуациях применяет свои военные навыки в борьбе за место под солнцем.