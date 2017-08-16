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Как сообщают многочисленные источники, телепрограмма «Пока все дома» прекращает своё вещание. Такое решение руководства «Первого канала» по заявлениям инсайдеров обусловлено тем, что Тимур Кизяков злоупотреблял служебным положением.

СМИ: Руководство "Первого канала" закрывает программу "Пока все дома"
Фото: Woman.ru

Накануне многочисленные издания распространили новость о том, что телепрограмма «Пока все дома» прекращает выходить в эфир «Первого канала». Как сообщают журналисты, главный канал страны разорвал контракт с другой телевизионной компанией «Дом», которая и занималась подготовкой выпусков телепрограммы к эфиру. На данный момент официальные причины закрытия программы не известны общественности. Однако журналистам удалось пообщаться с людьми, которые были причастны к телепередаче.

Они сообщили представителями СМИ о том, что контакт на сотрудничество был расторгнут после внутренней проверки, которая была проведена еще месяц назад. Согласно её результатам, Тимур Кизяков вместе со своей женой брал деньги за включение видеороликов о сиротах в рубрику «У вас будет ребенок».

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