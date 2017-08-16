СМИ: Руководство "Первого канала" закрывает программу "Пока все дома"

Как сообщают многочисленные источники, телепрограмма «Пока все дома» прекращает своё вещание. Такое решение руководства «Первого канала» по заявлениям инсайдеров обусловлено тем, что Тимур Кизяков злоупотреблял служебным положением.

Накануне многочисленные издания распространили новость о том, что телепрограмма «Пока все дома» прекращает выходить в эфир «Первого канала». Как сообщают журналисты, главный канал страны разорвал контракт с другой телевизионной компанией «Дом», которая и занималась подготовкой выпусков телепрограммы к эфиру. На данный момент официальные причины закрытия программы не известны общественности. Однако журналистам удалось пообщаться с людьми, которые были причастны к телепередаче.

Они сообщили представителями СМИ о том, что контакт на сотрудничество был расторгнут после внутренней проверки, которая была проведена еще месяц назад. Согласно её результатам, Тимур Кизяков вместе со своей женой брал деньги за включение видеороликов о сиротах в рубрику «У вас будет ребенок».