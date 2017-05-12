В России состоялась премьера ожидаемого зрителем фильма «Большой» от режиссера Валерия Тодоровского. Картина повествует зрителю о нелегкой судьбе балерины, которая родилась в бедной семье провинциального города и получила маленький шанс изменить свою судьбу.

В российский прокат вышла новая картина режиссера Валерия Тодоровского «Большой», повествующая зрителю об искусстве, в частности о великом балете. Следует отметить, что главные роли в картине были сыграны не профессиональными актерами, которых обучали танцу, а наоборот: профессиональные танцоры балета, сыгравшие роль, знакомились с актерским мастерством, которое также преподают и в хореографическом училище.

Отбор на главные роли для участия в картине был очень жестким, сам режиссер объездил всю страну и не только, побывав почти во всех лучших хореографических учебных заведения России и других странах мира. По результатам жесточайшего отбора для участия в съемках были выбраны: Маргарита Симонова (Польша), выпускница Московской государственной академии хореографии Анна Исаева и Андрей Сорокин (Санкт -Петербург).

Картина рассказывает об обычной маленькой провинциальной девочке Юлии Ольшанской, родившейся в маленьком городке, где нет больших возможностей, но есть огромный талант девочки. По стечению обстоятельств девочку замечает спившейся балерун, который решает любой ценой изменить жизнь провинциалки и дать ей шанс в будущее. Мужчина увозит талантливую танцовщицу от алкоголика отца и прикладывает все усилия, чтобы та поступила в балетное училище. И здесь талантливая Юлия попадает к строгой преподавательнице Галине Белецкой, которая с помощью жесткости, таланта и педагогического опыта смогла воспитать будущую звезду балета.

Роль Галины Белецкой сыграла известная Алиса Фрейндлих, по признанию которой, выяснилось, что для этой роли она посещала даже тренировки в балетном училище и наблюдала за воспитательным процессом будущих балерин.