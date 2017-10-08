Телепроект “Танцы” на телеканале ТНТ продолжает радовать своими выпусками телезрителей. В субботнем выпуске программы поклонники шоу были удивлены необычным номером, который для них подготовил участник из Калининграда.

Участник из Калининграда – Владислав Литвиненко журналистам из одного изданий интервью, в котором поделился впечатления от участия в телепроекте “танцы”. Владислав рассказал журналистам, что предварительный кастинг на телепроект проводился в северной столице и начался еще в начале весны текущего года. Он огромное количество времени уделял подготовке к участию в танцевальном проекте, чтобы родные, близкие и другие жители его родного города могли им гордится. Он добавил, что получил от участия в проекте огромное количество эмоций, все из которых исключительно позитивные. Ему удалось познакомиться с множеством интересных людей и получить бесценный опыт. Кроме того ему было очень интересно влиться в загадочную закулисную жизнь, протекающую за кадром. В эту субботу он представал необычный номер, в котором совместил элементы трекинга, брейк-данса и контемпа. Напомним, Владислав занимается акробатикой с 14-тилетнего возраста. Благодаря своему таланту о смог побывать во многих странах, где показал свои таланты в различных проектах. В прошлом году он участвовал в украинском телепроекте “Танцуют все”, где ему удалось занять третье место.

Отметим, что в проекте “Танцы” появился новый наставник – Татьяна Денисова. Она должна будет собрать свою команду наиболее талантливых танцоров, которые поборются с участниками команды Мигеля за главный приз в размере трех миллионов рублей.